Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama

Ordu’da evinin bulunduğu apartmanın girişinde hunharca katledilen 20 yaşındaki Ceren Özdemir’in öldürülmesi Türkiye’nin gündeminde…

Katil Özgür Arduç’un yakalandığı olayla ilgili Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, “5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 14. maddesinde nitelikleri belirtilen açık ceza infaz kurumları, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlardır” denildi.

28 EKİM 2019’DA AÇIK CEZAEVİNE ALINDI

* Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada; olayın faili olduğu tespit edilen 1984 doğumlu Ö. A. isimli şahıs, 04/12/2019 günü 16.00 sıralarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Altınordu ilçesinde olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanmıştır. Şüpheli kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar etmiştir.

* Şüpheli Ö. A.'ya, 2005 yılında işlemiş olduğu “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir.

* 15/08/2005'ten itibaren bu cezası çeşitli ceza infaz kurumlarında aralıksız olarak infaz edilen hükümlü, “Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na alınmıştır.

* 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 14. maddesinde nitelikleri belirtilen açık ceza infaz kurumları, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlardır.

* Hükümlünün 01/12/2019 günü 00.15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır.