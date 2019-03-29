Otogar ve havalimanında seçim hareketliliği

Yurt içinde farklı şehirlere gitmek için Atatürk Havalimanına gelen yolcular, İç Hatlar Terminali’nde bilet işlemlerini yaptı. Özellikle sabah ve öğleden sonra arama noktaları ile kontuarlarda yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Farklı şehirlere seyahat eden yolcular, biletlerini aldıktan sonra uçaklarına binecekleri körüklere yönlendirildi. Oy kullanmak için Özbekistan’dan gelen İbrahim Vargül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçim için Kars’a gittiğini söyledi. Vargül, vatandaşlık görevini yerine getireceğini ifade ederek, “Oyumu kullanacağım, ardında da Allah nasip ederse Özbekistan’a döneceğim. Seçim, bütün Türkiye Cumhuriyeti’ne ve millete hayırlı olsun” dedi.

“PARİS’TEN OY KULLANMAK İÇİN GELDİM”

Yolculardan Mehmet Arslan ise Fransa’nın başkenti Paris’ten gelen uçaktan indiğini kaydetti. Yerel seçimlerde memleketi Ağrı’da oy kullanacağını dile getirerek, “Paris’ten yerel seçimlerde oyumu kullanmak için geldim. Ülkemiz için seçimlerde hayırlısı olsun, hak eden kazansın” ifadelerini kullandı.

“HAYIRLISINI DİLİYORUM”

Ailesiyle birlikte Bayburt’a giden Demir ailesi ise muhtarlık seçimlerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, memleketlerine gittiklerini söyledi.Lokman Demir, seçimlerin vatan ve millet için hayırlı olması temennisinde bulunurken annesi Engin Demir ise “Allah’tan hayırlısını diliyorum. İçimizde birisi var tabiki. Bizim orada da evimiz var” ifadelerini kullandı.

OTOGAR DA HAREKETLİ

Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda da, 31 Mart yerel seçimler öncesi oy kullanmak için memleketlerine gidenler ile memleketlerinden İstanbul’a gelenlerin hareketliliği yaşanıyor.

“OY DEMEK NAMUS DEMEKTİR”

Otogarda birçok firmanın biletleri tükenirken çoğu firma ek sefer düzenledi. İstanbul’da ticaretle uğraşan ve oy için Denizli’ye giden Fatih Bıçakçı, “Ticaret ile uğraşıyoruz İstanbul’da. Seçim için Denizli’ye gideceğiz ve oyumuzu kullanacağız. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Otogarımız, uçaklar dolu, otobüsler dolu. Oyumuzu kullanacağız. Türkiye için hayırlısı olur inşallah” dedi. Kızını İstanbul’a hastaneye getiren Keyfi Özpazar, “3 aydır İstanbul’a böbrek hastası kızımız için tedaviye gelmiştik. Oy için Hakkari’ye gidiyorum. Otogar çok kalabalık. Oy demek namus demektir. Rabbim halkımıza hangisi hayırlıysa onu versin. Herkes uzak olsa bile oy vermeye gitsin” dedi. Otobüs şoförü Yalçın Turek ise, “Biz kafamızı kaldıramıyoruz bu yoğunluktan dolayı. Herkese hayırlısı olsun bu seçim. Yoğunluk yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

DHA