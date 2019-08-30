Otogarda kan davası cinayeti! Polis dahil herkes seyretti

Batman Şehirlerarası Otogarda kan davası yüzünden çıkan ve 20 yaşındaki Suat Yükselbağ’ın hayatını kaybettiği olayın korkunç görüntüleri ortaya çıktı. Çok sayıda bıçak darbesiyle yaşamını yitiren Suat Yüksekbağ’ın ağabeyi geçtiğimiz yıl Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Ziyaret beldesinde bir cinayet işledi ve bu nedenle cezaevine konuldu. İddiaya göre; öldürülen şahsın ailesi cinayeti kan davasına döndürdü ve intikam peşine düştü.

OTOGARDA PUSU KURDULAR

Suat Yüksekbağ’ın 15 gün önce askerden geldiğini ve babasının yanına mevsimlik işçi olarak çalışmaya gideceğini haber alan R.K. ve A.K. kardeşler öldürülen ağabeylerinin öcünü almak için Batman otogarında pusu kurdu. Yüksekbağ’ı otogarda gören R.K. ve A.K. kardeşler korkunç cinayeti işlemek için harekete geçti. Yaşanılan kovalamaca sonucu otogar içinde talihsiz genci yakalayan R.K. ve A.K. kardeşlerden biri Suat Yüksekbağ’ı defalarca bıçakladı.

POLİS MÜDAHALE ETMEDİ

Kavga sırasında büyük bir kargaşa yaşanırken Yüksekbağ’ı bıçaklayan kardeşlerden biri soğuk kanlılıkla başında bekleyip çevredekileri yaralı gence yaklaştırmadı. Kanlar içindeki gencin başında bekleyen ve can çekişmesini seyreden katil zanlısına polisin de uzun süre müdahale etmemesi dikkat çekti. Katil zanlısı talihsiz gencin başında beklerken polisin etrafa toplanan kalabalığı uzaklaştırmakla meşgul olduğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, dakikalar sonra katil zanlısının yanına gelen sivil giyimli bir kişi elindeki bıçak ve sopayı alarak polise teslim etti.

Ağır yaralanan ve dakikalarca yardım bekleyen talihsiz genç ise, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Suat Yüksekbağ, memleketi Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Korkunç cinayetle ilgili ise 4 kişi gözaltına alındı.