Özgür Özel’den Soylu’ya: Elinden geleni ardına koyma

İçişleri Bakanı Soylu bir devlet televizyonunda konuk olarak katıldığı programda soruları yanıtlamış ve çeşitli iddialarda bulunmuştu. Soylu yerel seçimlerde bazı adayların PKK terör örgütü ile ilgisi olduğunu öne sürüp şunları söylemişti:

“Açık açık hepsini söyledik bir tanesine itiraz edemiyorlar. Bir tane ‘bu PKK’lı değildir’ diye itiraz edemiyorlar. Söyledikleri şu; o zaman Yüksek Seçim Kurulu niçin buna izin verdi.

Sen bak bakalım ben İçişleri Bakanıyım, bu PKK’lılar seçilirse göreve başlayabilirler mi başlayamazlar mı siz bana sorun. Terör örgütüyle iltisaklı, terör örgütüyle irtibatlı hiç kimseye bu ülkede bu payeyi verdirmeyiz. Bu kadar açık ve nettir.”

ÖZEL’DEN TEPKİ: HODRİ MEYDAN

CHP’li Özel twitter üzerinden şu ifadeleri paylaştı:

“Her bir adayımız temiz kağıdı almış, mahkemesi yok denmiş, YSK onay vermiş, aday olmuş.

Ey hadsiz Süleyman! Dün küfrettiğine bugün emir eri olan, dün sövdüğünün bugün yanında postası olan Süleyman, sana söylüyoruz.

Elinden geleni ardına koyma. Hodri meydan!”