Paha biçilemez ata mirasının metrekaresi 10 kuruşa kiralanacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) kiraya veriliyor. AOÇ'nin 300 bin 492 metrekarelik alanının, açık arttırmayla 17 Eylül'de kiralamaya çıkarılmasına karar verildi. Etimesgut'taki arazilerin tarımsal üretim için kiralanacağı duyuruldu.

“TALAN EDİLİYOR”

Metrekaresi yıllık 10 kuruştan ihaleye çıkarılan AOÇ alanları için, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Satış ve kiralama yöntemi ile AOÇ talan ediliyor” dedi. Candan kiralamaya çıkarılan tarım arazisinin, daha önce Susuz'daki 657 bin metrekare arazi ile birlikte ilana çıkarıldığını ve 6 Mayıs'ta da ihalesinin yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

“O MÜDÜR İSTİFA ETSİN”

“Ne oldu da 6 Mayıs'ta ihalesi yapılan AOÇ alanlarının 300 bin metrekaresi yeniden kiralama ihalesine çıkarılıyor? Bunun arkasında dönen ihale oyunlarının açıklanması gerekiyor. AOÇ alanları üzerinde kimler, ne pazarlıklar yapıyor?” İhale bedeline de tepki gösteren Candan, “Paha biçilemez ve Atatürk'ün bize şartlı bağışla emanet ettiği AOÇ arazileri umarsızca talan ediliyor. AOÇ'de 1 metrekare alanın yıllık kirası 10 kuruş. Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde yönetilmeyen AOÇ arazileri için araştırma komisyonu kurulmalıdır. AOÇ müdürü asli görevini yapmıyor ve talana ortak oluyor. Bugüne kadar yaptığı işlerle tartışmalı ve güvensiz bir süreç yaratan AOÇ Genel Müdürü derhal istifa etmelidir” dedi.

BELEDİYEYE ÇAĞRI

Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de çağrıda bulunup “Büyükşehir Belediyesi kent ve tarım politikasının parçası olarak, AOÇ arazilerine sahip çıkıp kent tarımı yapmalı. Halka ucuz ve sağlıklı gıda teminine öncülük etmeli” ifadelerini kullandı.