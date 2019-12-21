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Partisinden AKP’li Hasan Uzunlar’a tepki!

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 10 Kasım'da hakaret eden ve büyük tepki gören Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Hasan Uzunlar'ın paylaşımına AKP İl Başkanı Ersan Aksu tepki gösterdi. Aksu, Uzunlar'ın MHP ve kamuoyundan özür dilediğini ifade etti.

20:19 -
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Partisinden AKP’li Hasan Uzunlar’a tepki!

AKP İl Başkanı Ersan Aksu, AKP’li Belediye Meclis Üyesi Hasan Uzunlar'ın basında ve sosyal medyada yer alan tartışma ve yorumlara sebep olan paylaşımını tasvip etmediklerini belirterek, “Bu kabil beyan ve ifadeler partimizin tutum ve görüşünü kesinlikle yansıtmamaktadır.” dedi.

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“MHP VE KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEDİ”

Aksu yaptığı açıklamada şunları belirtti:

* İlgili kişi, sosyal medya hesabından ifadelerin kendisine ait olmadığını, sosyal medyada yer alan tartışmadaki ‘bir yorumu’ alıntı olarak paylaştığını beyanla, yanlış anlaşılmalara sebep olmaktan ötürü MHP ve kamuoyundan özür dilemiştir.

* Bugüne kadar ifade ettiğimiz üzere; AK Partimiz ile Milliyetçi Hareket Partisinin ‘Cumhur İttifakı’ anlayışı vatanımızın ve milletimizin bekasını ve yüceltilmesini esas alan son derece sağlam temellere dayanmaktadır.

* Bu itibarla ‘Cumhur İttifakı’ İl Başkanları olarak bu zamana kadar olduğu gibi aynı anlayış ve sorumluluk içerisinde bulunuyoruz. İHA

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Son güncelleme: 20:32 21.12.2019
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