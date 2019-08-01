PKK operasyonunda 1 milyon 288 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı’nca, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla Lice ile Hani ilçelerinin dağlık ve kırsal alanlarında, 29 Temmuz 2019 Pazartesi akşamı saat 21.00’de ‘Özel Birlik Operasyonları’ başlatıldı. Özel harekat, jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katıldığı operasyon, 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 22.00’de sona erdirildi.

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda terör örgütü PKK’lıların kullandığı mağara ve 2 gözetleme mevzi bulunarak, kullanılamaz hale getirildi.

Narko-terör operasyonunda da 15 ayrı noktada toplam 1 milyon 288 bin 960 kök kenevir ile keneviri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 3 bin 900 metre uzunluğunda su hortumu, su motoru, jeneratör ve akümülatör ele geçirildi. Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.

Operasyon kapsamında Lice ilçesi Karahasan köyü kırsalında kenevir ekili tarlanın sulanması amacıyla evlerinin bahçesinden tarlaya su borusu döşeyen N.K. ve E.D. ile Hani ilçesinde üzerinde esrar bulunan B.İ. gözaltına alındı.

DİYARBAKIR,(DHA)