Polis alımı başvuruları devam ediyor! İşte POMEM başvuru şartları…

POMEM 7 bin polis alımı başvuruları bugün başladı. Polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren POMEM başvurusu ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Peki POMEM başvuru şartları neler, ücret ne kadar?

POLİS AKADEMİSİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

POMEM için ön başvurular “https://www.pa.edu.tr/” adresinden ya da e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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KONTENJANLAR

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alımı yapılacak.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Tüm başvuru şartlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ