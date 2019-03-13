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POMEM mülakat sonuçları açıklandı! İşte 23. dönem POMEM mülakat sonuçları…

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 23'üncü Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları belli oldu. POMEM mülakatlarına giren adaylar şimdi POMEM mülakat sonuçlarını sorgulama ekranını araştırıyor. İşte POMEM 23. dönem mülakat sonuçlarına dair detaylar...

07:46 -
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POMEM mülakat sonuçları açıklandı! İşte 23. dönem POMEM mülakat sonuçları…

23. dönem polis memuru adayları büyük bir merakla mülakat sonuçlarını bekliyordu ve beklenen sonuçlar geldi. POMEM mülakat sonuçları açıklandı. 23. dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla binlerce polis adayı internette sonuç sorgulama işlemlerine başladı.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK

Adaylar sınav sonuçlarını, Emniyet Genel Müdürlüğünün “https://www.egm.gov.tr” internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının “http://www.pa.edu.tr” internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI

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POMEM PUAN HESABI NASIL YAPILIYOR?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının yüzde 25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25’i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

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