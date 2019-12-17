Rahmi Koç kimdir, kaç yaşındadır?

Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü´nden yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi: “Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi´ne yatırılmıştır. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir.”

RAHMİ KOÇ KİMDİR?

Rahmi M. Koç, 1930 yılında doğmuştur.Harp Akademileri’nde yedek subaylık hizmetini tamamladıktan sonra 1958 yılında Otokoç şirketinde görev alarak Koç Topluluğu'nda çalışmaya başladı. 1960’ta Koç Topluluğu’nun Ankara’daki temsilci şirketi Koç Ticaret’e geçti.

1964’te, daha bir yıl önce kurulan Koç Holding’in Ankara’dan İstanbul’a taşınmasıyla, Rahmi Koç da Genel Koordinatör sıfatıyla holdingin başına geçti ve İstanbul’a taşındı.

Rahmi Koç, 1970 yılında yedi kişilik İcra Komitesi'nin Başkanı oldu ve 1975 yılında İdare Meclisi Başkan Yardımcılığı’na başlamasının ardından, 1980 yılında da dört kişilik üst düzey idarecilerden kurulu, Koç Holding İdare Komitesi Başkanı oldu.

Babası Vehbi Koç'un 1984 yılında İdare Meclisi Başkanlığı'nı kendisine devretmesinin ardından Rahmi Koç, 30 Mart 1984'te Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 4 Nisan 2003’te görevinden emekli oldu ve yerini en büyük oğlu Mustafa Koç(ö.2016)’a bıraktı.

Rahmi Koç emekli olduktan sonra, daha önce babasının da yaptığı gibi, Koç Holding Şeref Başkanlığı'nı üstlendi.