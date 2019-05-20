Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala tatil bölgelerine veya memleketlerine gidecek olanlar Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte? sorusunu araştırıyor. Yaz aylarına denk gelen Ramazan Bayramı tatili bu yıl 9 gün olacak. Peki Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte Ramazan Bayramı başlangıç tarihi…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arefesi 3 Haziran Pazartesi gününe geliyor. 4-5-6 Haziran ise Ramazan Bayramı olacak.

RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL OLACAK

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”