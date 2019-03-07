Sabah namazı saat kaçta? İşte il il sahur vakitleri…

Bu gece Regaip Kandili… Bu mübarek geceyi en güzel şekilde değerlendirebilmek için yatsı namazının ardından nafile namaz kılmak, dua etmek, tespih çekmek, salavat getirmek, Kuran okumak evladır. Üç aylarda oruç ibadeti için sahur vakitleri de merak ediliyor. İşte il il namaz ve sahur vakitleri…

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SAHUR’UN ÖNEMİNİ BELİRTEN HADİSLER

Ebu Said el-Hudri Radiyallâhu Anhın rivayetine göre Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

“Sahur yemeğinde bereket vardır. Bir yudum su bile içecek olsanız sahura kalkmayı ihmal etmeyiniz. Çünkü sahura kalkana Allah rahmet eder, melekler de bağışlanmaları için dua ederler.” (Müsned, 3:44)

Amr ibni Âs Radiyallâhu Anhın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem bu farkı şöyle bildirir:

“Bizim orucumuzla Ehl-i Kitabın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir.”

(Müslim, Sıyâm: 46; Ebu Dâvud, Savm: 15; Tirmizî, Savm: 17; Nesâi, Savm: 27)