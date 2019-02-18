Şampiyon sporcudan İranlı rakibine Türk Bayrağı dersi

Dünya Tekwando Federasyonu tarafından düzenlenen WTF 4th President Cup G-2 şampiyonası, Antalya’da tamamlandı. 60 ülkeden 2 bin 500 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, 37 kilodaki altın madalyayı 14 yaşındaki milli tekvandocu Selen Gündüz kazandı.

USTACA HAMLE YAPTI

Kürsüde Türk bayrağını tutan küçük sporcu, İranlı rakibi kürsüye çıktığı sırada kendi ülkesinin bayrağını Türk bayrağının önüne açmak isteyince Selen ustaca bir hamle yaptı ve Türk bayrağını yeniden ön plana çıkararak rakibine büyük bir ders verdi. Selen Gündüz’ün bu akıl dolu davranışı büyük destek görürken, o ana ilişkin görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

“ÇOK MUTLUYUM”

Selen, davranışının anlık geliştiğini söyleyerek, şöyle konuştu; “İranlı arkadaşım ikinci olmuştu. Ben ise birinci oldum. Ancak onun getirdiği bayrak bizim bayrağımızdan büyüktü. Birinci olduğum için bizim bayrağımızın önde durması gerektiğini düşündüm ve gerekeni yaptım. Şampiyon olduğum için çok mutluyum”