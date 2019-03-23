Samsun’da FETÖ okulu tartışması: Sadece tabaklar kaldı

FETÖ soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Başarı Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne (OMÜ) devredilmişti. Üniversite binasında bulunan eşyaların OMÜ’ye taşındığı ortaya çıktı. Yerleşke daha sonra yeni kurulan ve 2019-2020 yılında öğrenci almaya başlayacak olan Samsun Üniversitesi’ne devredildi.

SADECE İKİ ODA AKTİF KULLANILIYOR

Yeni eğitim öğretim döneminde öğrenci alacak olan üniversiteye ait binada bulunan koltukları, büro malzemeleri, bilgisayarları, yazıcıları gibi elektronik eşyaların yanı sıra kütüphanedeki kitaplar, dersliklerde bulunan tahta ve sandalyeler hatta sinema salonundaki koltuklar, klimalar, OMÜ tarafından sökülerek götürüldü.

YENİ ÜNİVERSİTEYE SADECE TABAK ÇANAK KALDI!

Samsun Üniversitesi’ne sadece üzerinde FETÖ’nün okulunun amplemleri bulunan tabaklar, kahve fincanları bırakıldı. Bina da rektör odası ve senato toplantı odaları yeniden dizayn edilerek kullanılmaya başlandı.

REKTÖR AYDIN AÇIKLAMA YAPTI

Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın, gelecek dönemde 11 bölüme öğrenci alacaklarını belirterek “Üniversite yerleşkesinde kantin, restorant, fitnees salonu, kütüphane, rektörlük makamı, toplantı salonu, dersliklerde bütün eşyalar bulunuyordu. OMÜ’nün bütün eşyaları alması üniversite yönetimini de zora soktu. Buradaki taşınırların 19 Mayıs Üniversitesi tarafından alındığı doğrudur. Bu soruyu 19 Mayıs Üniversitesi’ne sorarsanız daha doğru olur. Biz burada senato salonu ve rektörlük makamını yapabildik. Şuan yardımlarla bazı çalışmalar yapıyoruz. Devletin bize verdiği bütçeden şuan herhangi bir harcama yapmadık.” ifadelerini kullandı.

FETÖ’YE YARDIM EDEN İSİMLER…

Öte yandan FETÖ’ye ait üniversitenin yapımına katkı sağlayan ve adları çeşitli fakültelere verilen işadamlarının isimleri de silinmeye başlandı.