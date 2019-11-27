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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (27.11.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam 21.15'te açıklanacak. Oyunseverler 5+1 şanslı rakamı bilmek için kuponlarını hazırladı. MPİ, çekilişlerini noter ve çekiliş heyeti huzurunda açıklıyor. İşte 27 Kasım Şans Topu çekilişi hakkında merak edilen detaylar...

19:06 -
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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (27.11.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. Vatandaşlar çekilişin canlı yayınını http://www.mpi.gov.tr/ adresinden takip edebiliyor. Çarşamba akşamları Şans Topu çekilişinin ardından Sayısal Loto çekilişi düzenleniyor.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

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