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Şans Topu sonuçları 20 Kasım: Büyük ikramiye tek kişinin oldu!

Milli Piyango İdaresi, çarşamba akşamlarının eğlencesi Şans Topu çekiliş sonucunu açıkladı. Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu’nda bu hafta 5+1 bilenin kim olacağı merak konusuydu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. 20 Kasım tarihli Şans Topu sonuçlarında büyük ikramiye tek kişinin oldu...

07:36 -
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Şans Topu sonuçları 20 Kasım: Büyük ikramiye tek kişinin oldu!

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda internet üzerinden canlı yayında açıklandı. Zengin olma hayali kuranlar kuponları başında kazandıran numaraları araştırıyor. Diğer oyunlardan farkı ‘+’ rakamı olan Şans Topu’nda kazandıran numaralar haberimizde. İşte 20 Kasım Şans Topu çekiliş sonucu…

ŞANS TOPU SONUÇLARI 20 KASIM

ŞANS TOPU İKRAMİYE DAĞILIMI

Şans Topu oyununun 962. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 933 bin 223 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 21 kişi 4 bin 300’er lira, 4 artı 1 bilen 240 kişi 501’er lira, 4 bilen 3 bin 116 kişi 48’şer lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 626 kişi 27’şer lira, 3 bilen 83 bin 499 kişi 4 lira 70’er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 19 kişi 6 lira 20’şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 216 bin 184 kişi 3 lira 45’er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiye isabet eden kupon, İstanbul’un Başakşehir ilçesinden yatırıldı.

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