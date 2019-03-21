Şans Topu sonuçları 20 Mart: 5 kişinin yüzü güldü!

Çarşamba gecelerinin vazgeçilmezi Şans Topu'nun sonuçlarını heyecanla bekleyenler için kazandıran numaralar haberimizde. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 927. hafta çekilişi gerçekleşti. Şans Topu sonuçlarına göre 5 kişinini yüzü güldü. İşte kazandıran rakamlar…

ŞANS TOPU SONUÇLARI 20 MART

Diğer oyunlardan farkı ‘+' rakamı olan Şans Topu'nda sonuçlar belirlendi. Heyecanla kuponları başında bekleyenler kazandıran numaralara kavuştu. Şans Topu oyununda 5+1 şanslı rakamı bilmeniz gerekiyor. Bu hafta sonuçlara göre iki kişi 5+1 bildi. İşte sonuçlar:

2, 12, 28, 32, 34 + 2

Şans Topu oyununun 927’inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 5 kişi, 137 bin 527 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 4 bin 912 lira, 4 artı 1 bilen 235 kişi 292 lira 80’er kuruş, 4 bilen 2 bin 640 kişi 34 lira 80’er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 336 kişi 18 lira 55’er kuruş, 3 bilen 75 bin 712 kişi 4 lira 20’şer kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 311 kişi 6 lira 15’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 164 bin 748 kişi 3 lira 75’er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Bursa’nın Karacabey, Erzurum’un Yakutiye, Ordu’nun Fatsa, İstanbul’un Eyüpsultan ve Kartal ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 292 bin 127 lira 10 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 913 bin 184 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 509 bin 361 lira 63 kuruş aktarıldı.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çok kazandıran oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.