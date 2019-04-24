Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu’unda büyük ikramiye sahibini bulacak mı?

Şans Topu 24 Nisan sonuçları MPİ tarafından Ankara’da düzenlenecek çekiliş sonucu belli olacak. Şans Topu’nda 1 şanslı rakamı bilmeye çalışanlar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden canlı çekilişi izleyebiliyor. Son çekilişte şanslı numaraları bulan 3 talihli büyük ikramiyeyi aralarında paylaşmıştı. Peki bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan vatandaş çıkacak mı? İşte, Şans Topu sonucu hakkında merak edilenler…

ŞANS TOPU SONUÇLARI 24 NİSAN

Şans topu sonucu henüz belli olmadı. Belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde çekiliş sonuçları yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto