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Şarampole devrilen tırın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu

TEM'de bariyerlere çarpan tır şarampole devrildi. Devrilen tırın sürücüsü, burnu bile kanamadan kurtuldu.

00:27 -
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Şarampole devrilen tırın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak şarampole yuvarlanan demir yüklü tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu.

İHA – TEM’de bariyerlere çarpan tır, şarampole devrildi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Yumrukaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Kadir Altundağ idaresindeki 63 M 3211 plakalı demir yüklü tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yaklaşık 50 metre boyunca bariyerleri parçalayarak ilerleyen tır şarampole devrildi.

AA – TEM’de bariyerlere çarpan tır, şarampole devrildi.

Büyük bir gürültüyle panik halinde evlerinden çıkan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hurdaya dönen demir yüklü tırdan yara almadan kurtulan tır sürücüsü kendi imkanlarıyla tırdan çıkmayı başardı.

AA – TEM’de bariyerlere çarpan tır, şarampole devrildi.

Şarampole devrilen tırı ve çevreye yayılan demirleri kaldırmak için çalışma başlatıldı. İHA

AA – TEM’de bariyerlere çarpan tır, şarampole devrildi.

Ankara Bolu kaza Polis Sağlık
Son güncelleme: 00:29 07.12.2019
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