Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (09.10.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.45’te açıklanacak. Sayısal Loto'da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Ayrıca şanslı rakamları bilen çıkana kadar büyük ikramiye devrediyor.

9 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto 21.45’te burada yer alacak.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.