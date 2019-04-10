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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (10.04.2019)

Milyonlarca oyunseverler son 5 çekilişte devreden Sayısal Loto'nun bu akşamki talihlisi olmak için kuponlarını hazırladı ve 10 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Son olarak büyük ikramiye 6 milyon 924 bin TL'ye ulaşmıştı. Bu akşam 6 şanslı rakam çekilecek ve ikramiye daha da büyüyecek. İşte 10 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili gelişmeler...

20:22 -
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (10.04.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45’te açıklanacak. Sayısal Loto oyununda kural gereği şanslı rakamları bilen çıkana kadar çekiliş devam edecek. Çekilişler her Çarşamba ve Cumartesi akşamı MPİ’nin resmi internet adresinde yayınlanıyor.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45’te burada yer alacak.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNLARI

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15'te açıklanıyor.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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