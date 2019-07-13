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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (13.07.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Geçen Çarşamba akşamı 1 milyon 77 bin lira ikramiye verilmiş ve şanslı rakamları kimse bilememişti. Kuponlarını hazırlayan oyunseverler merakla Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor.

19:56 -
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (13.07.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te burada yer alacak. Sayısal Loto oyunu her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamı düzenleniyor ve 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar devrediyor.

13 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te burada yer alacak.

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İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

Son güncelleme: android-time 19:57 13.07.2019
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