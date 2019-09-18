Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (18.09.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda belirlenecek. Sayısal Loto çekilişi büyük ikramiyeyi bilene kadar devrediyor, oyun severlerin 6 şanslı rakamı bilmesi gerekiyor.
18 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
18 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.45’te burada yer alacak.
SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.