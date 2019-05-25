Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Mayıs çekiliş sonucu…

Sayısal Loto sonuçları bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş ardından belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto’da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 25 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto