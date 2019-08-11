Sayısal Loto yine devretti! İşte 10 Ağustos Sayısal Loto sonuçları…

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Şanslı numaralar sayesinde her çekilişte binlerce kişiye ikramiye kazandıran Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan bu hafta da çıkmadı. MPİ tarafından gerçekleştirilen 10 Ağustos Sayısal Loto sonuçları haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte, Sayısal Loto çekilişi hakkında merak edilenler…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 10 Ağustos
08 – 11 – 12 – 41 – 45 – 49
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto