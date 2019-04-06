Seçim bitti ilçe karıştı: AKP’lilerle BBP’liler arasında olay çıktı

31 Mart mahalli idareler seçimleri öncesinde başlayan siyasi gerginlik seçimlerin bitmesinin ardından da devam etti. Kentlere nazaran vatandaşın akrabalık ilişkilerinin daha yakın olduğu kırsal kesimlerde meydana gelen siyasi kutuplaşma ailelerin dahi arasını açtı. Konya'nın Taşkent ilçesindeki seçimde AKP adayı Osman Arı 2 bin 652 oy, BBP adayı Ali Beki Özçölmekci ise 2 bin 365 oy aldı ve Arı belediye başkanlığını kazandı. Ancak Taşkent'e bağlı Balcılar mahallesinde seçim öncesinde başlayan gergin seçim sonrasında da devam etti.

Taşkent'e bağlı Balcılar mahallesinde yaşanan gerginlikte ev ve iş yerleri taşlandı, camlar kırıldı. Çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü olaylara Taşkent İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler müdahale etti. Jandarma ilçede 24 saate nöbet tutmaya başladı.

16 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA GÖZALTI İDDİASI

İlçede yaşanan olaylar sonrasında 16 yaşındaki S.D., isimli kız çocuğu tek başına karakola götürüldüğünü, kendisine sözlü sataşanlar kişilerin karakolda anne ve babasına biber gazı ile müdahale eden Jandarma personelini evlerinde ağırladığını ileri sürdü. Gözaltına alınmak istenen öğrenci S.D.'nin annesi Mukaddes D. ve babası Mehmet D. ise, “Bir anne ve babanın haberi olmadan 18 yaşındaki çocuğu almak ne demek. Taşkent'in askerini istemiyoruz Balcılar'da. Buraya bakacaksa Hadim baksın. Hepsinin arkadaşı var kolluyor” ifadelerini kullandı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA BAŞINA SİLAH DOĞRULTULDU İDDİASI

Hadim Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunan İmam Hatip Lisesi öğrencisi E. K., kendilerini okula götürüp getiren servis şoförü tarafından başına silah dayandığını ve olay yerine jandarmanın gelmesiyle silahın yok edildiğini ileri sürerek, “Buna rağmen ailemi, abilerimi jandarma toplayarak araca bindirdiler. Karşı taraftan bize bu muameleleri yapan herhangi bir kişiye herhangi bir işlem yapmadılar” ifadelerini kullandı.

E.K.'nin ağabeyi Ümmet K., her iki taraftan kişilerin alınması ile olayın sakinleştiğini belirtirken annesi Nurten K. ve Ali K. ise, çocuklarının kurtardıklarını belirterek yaşanan olayların siyasetten kaynaklandığını, bir başka parti kazanırsa belediye çalışanlarının işsiz kalacağından korktuklarını söyledi.

JANDARMA KOMUTANI GÖRENDEN ALINDI

AKP ve BBP adaylarının seçim yarışının önde götürdüğü Taşkent'te, seçimden önce başlayan ve daha sonra da devam eden olayların ardından Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanlığı'ndan bilgi aldı. Taşkent İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Balcılar mahallesi girişinde konuşlanarak 24 saat nöbete başladı. Valiliğin açıklamasına göre Taşkent İlçe Jandarma Komutanı soruşturma tamamlanana kadar görevden alınarak izne çıkarıldı. Adli mercilere intikal eden olayla ilgili çok sayıda şikayet dilekçesi bulunuyor.