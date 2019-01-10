Seçmen kaydı sorgulama 2019: YSK seçmen listeleri askıda ne kadar kalacak?

Mahalli seçimler yaklaşıyor vatandaşlar seçne listelerinde adı olup olmadığını kontrol ediyor. YKS seçmen listeleri bir süre daha askıda kalacak. İşte 2019 yerel seçimleri için seçmen kaydı sorgulama ekranı...

Geçtiğimiz hafta askıya çıkarılan seçmen listeleri büyük önem taşıyor. Seçmen askı listeleri 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00’ye kadar askıda kalacak. Vatandaşlar bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek. Peki, YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN ÖNEMLİ TARİH

Seçmen kağıtları bugün itibariyle muhtarlıklarda askıda. 17 Ocak tarihine kadar muhtarlıklardan seçmen sorgulama yapılabilecek. Ayrıca www.ysk.gov.tr'den, mobil cihazlara indirilen ‘Seçmen Sorgulama' uygulaması ve e-Devlet kapısından da sorgulama yapılabilir.

Seçmen kaydı sorgulama işlemleri e-Devlet’ten ve aşağıdaki link üzerinden yapılabilir…

YSK SEÇME KAYDI SORGULAMA

ÖĞRENCİLER BULUNDUĞU ŞEHİRDE OY KULLANABİLECEK

Öğrenim gördükleri yerlerde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve kaldıkları yurt müdürlüğünden de yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgelerle bağlı bulundukları okul ve yurtların ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri halinde bulundukları yerden oy kullanabilecek.

E- DEVLET ÜZERİNDEN SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

1) e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Dogrulama Sistemi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdıgından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif oldugundan emin olununuz.

3) Kimlik Dogrulama Yöntemi – kullanmak istediğiniz kimlik dogrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet ana sayfasında bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek.

YSK Başkanlığının “Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması” da hizmete girdi. Bu uygulamayla yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabilecek.

Seçim dönemleri dışında kişi, kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının seçmen kütüğünde kaydının bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.

Yurt dışında ikamet eden seçmenler, yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığını, kayıtlı ise hangi dış temsilcilikte kaydının bulunduğunu, açık adres bilgilerinin bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.