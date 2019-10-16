Şengül öğretmen davasında sevgiliye beraat

Beyoğlu’nda evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Şengül öğretmen davasında karar çıktı.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, kişinin ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile mümkün olduğu yönünde rapor verildiğini hatırlattı.

“TIBBEN DEĞERLENDİRME YAPILAMIYOR”

Savcı, raporda olayın maktulün sanık tarafından evin penceresinden atılması ile mi pencereden kendisinin aşağıya atlaması ile mi meydana geldiği hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığının da belirtildiğini anlattı.

“YETERLİ DELİL YOK”

Savcı, hukukun genel prensiplerinden olan ‘şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince sanığın mahkumiyeti için kesin, inandırıcı ve yeterli delil bulunmadığından beraatına karar verilmesini talep etti.

“SUÇU İŞLEDİĞİ SABİT DEĞİL”

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığından beraatına hükmetti.