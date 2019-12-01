Şentop, Erbaş ve Eroğlu, 744 bin liralık yolculukla cami açılışına katıldı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop hafta içinde, Türkiye’de AKP’li bakanlar ve diğer yetkilileri taşımak için bulundurulan 10 civarında VİP uçaktan biri olan Gulfstream G550 tipi özel jet ile 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı için gittiği Cibuti'de Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Ali Houmed ve Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti’de gerçekleştirilen 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı kapsamında Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande, Cibuti Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed ile görüştü, onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Şentop, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği‘nce verilen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda Cibuti'de yaşayan Türk vatandaşları ve Türk üniversitelerinden mezun Cibutili gençler de hazır bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti'de Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan II. Abdülhamid Han Camii'ni ibadete açtı. Törene Cibuti Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çevre ve Orman eski bakanı Veysel Eroğlu da katıldı.

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LÜKS JET YENİDEN GÜNDEMDE

Cibuti seyahatinde yaklaşık 12 saatlik bir uçuş gerçekleştiren Gulfstream G550 tipi özel jet, geçen yıl da Arjantin'in Salta kentinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı’na Türkiye'yi temsilen katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yaklaşık 17 saatlik özel uçuşuyla haber olmuştu.

Bakan Varank’ın tarifeli uçakla zirveye geldiği için özel uçağına aldığı Endonezyalı bakanın ülkesi dünyanın en büyük 16. ekonomisi. Türkiye ise bu sıralamada 18. sırada bulunuyordu.

GULSTREAM G550’NİN MALİYETİ

Muhalefet tarafından “AKP VIP filosu” olarak adlandırılan filoda yer alan Gulfstream G550’nin tahmini olarak saatlik yakıt masrafı 1800 dolar. Saatlik kiralama maliyeti ise 9 bin dolar civarında.

TBMM Başkanı Şentop ve heyetinin Cibuti seferi yaklaşık 6 saat sürdü. Uçuşun sadece yakıt masrafının 21 bin 600 dolar, yani 124 bin lira, yani yaklaşık 61 asgari ücretlinin aylık maaşına, kiralama maliyetinin de 108 bin dolar, yani 620 bin lira, yani 303 asgari ücretlinin aylık maaşına eşit olduğu ifade edildi.

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CİBUTİ’YE HİBE BARAJ

Öte yandan Amboulik Barajı, Cibuti nüfusunun yüzde 75’inin yaşadığı başkent Cibuti’nin taşkınlardan korunması amacıyla Türkiye tarafından hibe olarak inşa edildi. ANKA