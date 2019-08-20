Serdar Ortaç’ın 2014 yılında 20. sanat yılına özel olarak çıkardığı albümünün adı nedir? (20 Ağustos Hadi ipucu sorusu)

Hadi Serdar Ortaç Gecesi bu akşam 20:30’da! Serdar Ortaç’ın şu ana kadar yaptığı, gerek kendi albümünde seslendirdiği, gerekse sanatçılara verdiği yaklaşık 500 adet bestesi olduğunu biliyor muydunuz? Peki Serdar Ortaç’ın 2014 yılında 20. sanat yılına özel olarak çıkardığı albümünün adı nedir?

20 AĞUSTOS HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: BANA GÖRE AŞK

Serdar Ortaç, Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci. Bazı müzik eleştirmenleri tarafından kendisinin Türk pop müziğinde bir dönemin standartlarını belirlediği kabul edildi ancak 2000’li yılların başından sonra ürettiği şarkıların birbirinin tekrarı olması gerekçesiyle olumsuz eleştirildi.

