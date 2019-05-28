Sıcaklara hazır olun! Yükseliş başlıyor… | Meteorloji’den hava durumu tahminleri

Yazın etkileri adım adım ortaya çıkıyor ve sıcaklıklar yükselişini sürdürüyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre İstanbul’da bugün hava sıcaklıkları 31 dereceye kadar yükselecek. Yurdun tamamında yükselen sıcaklıkların yanında yerel olarak sağanaklar da etkili olacak.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık zamanla Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ilk saatlerde Marmara Bölgesinin kuzeyi ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

HAVA GÜNLERCE GÜNEŞLİ KALACAK

Meteoroloji’nin tahminlerine göre ilerleyen günlerde de güneşli bir havanın etkili olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ilk saatlerde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 29°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuzy ve doğusu yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SİVAS °C, 29°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Az bulutlu

VAN °C, 23°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık