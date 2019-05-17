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Siirt’te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen 'Şehit Jandarma Üstegmen Ersen Yenici 2019-18 Operasyonu'nda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Çatışmada 2 askerin de yaralanarak Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

09:49 -
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Siirt’te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçe kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilirken 2 askerde yaralandı. Yaralı askerlerin bölgeden alınarak Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı. İçişleri Bakanlığı, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ‘S¸ehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu’nda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

Kuzey Irak’a hava harekatı

Millî Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekâtları düzenlendiğini duyurdu. Harekat neticesinde, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Son güncelleme: android-time 10:33 17.05.2019
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