Siirt’te okullara alınacak 675 işçi için binlerce başvuru yapıldı

Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yürütülen TYP kapsamında 675 işçi alımı için kura çekildi. Öğretmen Evi Toplantı Salonu’nda noter huzurunda çekilen kurada ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı.

İLGİLİ HABER Soma'da 75 kişilik geçici işe yüzlerce başvuru

Siirt İŞKUR Müdürü Ömer Aslan, TYP kapsamında il ve ilçelerdeki okullarda çalıştırılmak üzere 500’ü temizlik, 175’i de güvenlik olmak üzere 675 kişi için kura çekildiğini söyledi.

Kuranın herkesin katılımıyla noter huzurunda şeffaf bir şekilde yapıldığını belirten Aslan, “İl geneli okullarda çalıştırılmak üzere merkezde 270 temizlik alımına 4 bin 380 kişi, 110 güvenlik alımına 530 başvuru yapıldı. Bu başvurular için herkesin huzurunda noter tarafından merkez başta olmak kura işlemi yapıldı. Kurada ismi çıkanlar yakın zamanda okullarda çalıştırılacak. Program 30 Haziran 2020’de sona erecek” diye konuştu.

İHA