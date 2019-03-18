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Silivri’de kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin aranmasına ara verildi

Silivri'de define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Arama-Kurtarma ekiplerinin yarın gelerek aramalara katılacağı öğrenildi.

20:47 -
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İstanbul Silivri’de Gümüşyaka Mahallesi’nde bulunan bir villanın bahçesinde define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarına 21 saat sonra ara verildi. AFAD ekibine destek olarak, Zonguldak’tan Türkiye Taşkömürü Kurumu Arama-Kurtarma ekiplerinin gelerek yarından itibaren çalışmalara katılacağı öğrenildi.

Bu arada, İstanbul Vali Yardımcıları Akgün Corav, Yaşar Aksanyar ve Silivri Kaymakamı Ali Partal olay yerine gelerek yetkililerden arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ekiplerin çalışmaları vatandaş kamerasına yansıdı. DHA

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Son güncelleme: android-time 21:56 18.03.2019
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