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Sivas seçim sonuçlarına göre kim önde, kim kazandı? 31 Mart 2019 Sivas yerel seçim sonuçları ve oy oranları…

Türkiye'de merakla beklenen yerel seçimler bugün gerçekleşti. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandıklara gitti. Uluslararası kamuoyu seçimlere geniş yer ayırırken, Sivas'ta da seçim heyecanı yaşandı. Sivas'ta seçim sonuçları ve oy oranları belli oluyor. İşte resmi olmayan sonuçlar...

20:23 -
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Sivas seçim sonuçlarına göre kim önde, kim kazandı? 31 Mart 2019 Sivas yerel seçim sonuçları ve oy oranları…

Türkiye bugün sandık başına gitti… Anadolu’nun en kritik kentlerinden biri olan Sivas’ta da seçim heyecanı yaşanırken sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaş oy kullanmak için sandığa gitti. Sivas’ta seçim sonuçları açıklandı.

Sivas İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Hilmi Bilgin AK Parti AK Parti 87.093 % 49,27
Doğan Ürgüp BBP BBP 63.845 % 36,12
Ali Akyıldız CHP CHP 13.795 % 7,80
Mehmet Er MHP MHP 8.203 % 4,64
Saadet Partisi Saadet Partisi 2.138 % 1,21
Diğer Diğer 1.333 % 0,75
BTP BTP 215 % 0,12
Vatan Partisi Vatan Partisi 57 % 0,03
TKP TKP 55 % 0,03
DSP DSP 31 % 0,02
Sivas İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 87.469%48,14
BBP BBP 40.046%22,04
MHP MHP 22.428%12,34
CHP CHP 21.532%11,85
İyi Parti İyi Parti 3.229%1,78
Saadet Partisi Saadet Partisi 2.467%1,36
Diğer Diğer 2.045%1,13
MURAT BAŞARAN MURAT BAŞARAN 509%0,28
İLYAS VAHAPOĞLU İLYAS VAHAPOĞLU 499%0,27
BTP BTP 456%0,25
YILMAZ ATMACA YILMAZ ATMACA 352%0,19
ZEKİ KARATAŞ ZEKİ KARATAŞ 320%0,18
Vatan Partisi Vatan Partisi 178%0,10
DP DP 133%0,07
YUNİS ÇİÇEK YUNİS ÇİÇEK 28%0,02

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçimlerinde AKP’nin adayı Sami Aydın %58.83 oy alırken BBP’nin adayı Doğan Ürgüp oyların yüzde 30’unu almayı başarmıştı. CHP’nin geçen seçimlerdeki adayı Gülümser Heper ise oyların %4’ünü almıştı. Seçime katılım oranının %87 olduğu Sivas’ta AKP 9 ilçeyi, MHP 4 ilçeyi ve CHP 2 ilçeyi kazanmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin belediye başkan adayı Hilmi Bilgin, CHP’nin belediye başkan adayı Ali Akyıldız, MHP’nin belediye başkan adayı Memet Er ve DSP’nin belediye başkan adayı Recep Bozdağ oldu.

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