Sivas seçim sonuçlarına göre kim önde, kim kazandı? 31 Mart 2019 Sivas yerel seçim sonuçları ve oy oranları…

Türkiye bugün sandık başına gitti… Anadolu’nun en kritik kentlerinden biri olan Sivas’ta da seçim heyecanı yaşanırken sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaş oy kullanmak için sandığa gitti. Sivas’ta seçim sonuçları açıklandı.

Sivas İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 87.469 %48,14 40.046 %22,04 22.428 %12,34 21.532 %11,85 3.229 %1,78 2.467 %1,36 2.045 %1,13 509 %0,28 499 %0,27 456 %0,25 352 %0,19 320 %0,18 178 %0,10 133 %0,07 28 %0,02

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçimlerinde AKP’nin adayı Sami Aydın %58.83 oy alırken BBP’nin adayı Doğan Ürgüp oyların yüzde 30’unu almayı başarmıştı. CHP’nin geçen seçimlerdeki adayı Gülümser Heper ise oyların %4’ünü almıştı. Seçime katılım oranının %87 olduğu Sivas’ta AKP 9 ilçeyi, MHP 4 ilçeyi ve CHP 2 ilçeyi kazanmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin belediye başkan adayı Hilmi Bilgin, CHP’nin belediye başkan adayı Ali Akyıldız, MHP’nin belediye başkan adayı Memet Er ve DSP’nin belediye başkan adayı Recep Bozdağ oldu.