Son dakika… ABD gözetleme noktasını boşalttı!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve IŞİD’e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nda sıcak bir gelişme daha yaşandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD, Ayn El Arab’ın güneyindeki gözetleme noktasını saat 15.00’ten itibaren boşalttı.
TEL ABYAD’I PKK/PYD’DEN ALINDI
Öte yandan Terör örgütü PKK/YPG/PYD’nin sözde asayiş merkezi olan Tel Abyad terörist unsurlardan temizlendi. Suriye Milli Ordusu flaş bir açıklama yaptı. Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud, “Kuvvetlerimiz Tel Abyad’ı tamamen PKK/PYD’den aldı” açıklamasında bulundu.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI
Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı ise 525 oldu. AA