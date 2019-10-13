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Son dakika… ABD gözetleme noktasını boşalttı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ayn El Arab'ın güneyindeki gözetleme noktasını boşalttığı belirtildi.

23:26 -
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Son dakika… ABD gözetleme noktasını boşalttı!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve IŞİD’e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nda sıcak bir gelişme daha yaşandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD, Ayn El Arab’ın güneyindeki gözetleme noktasını saat 15.00’ten itibaren boşalttı.

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TEL ABYAD’I PKK/PYD’DEN ALINDI

Öte yandan Terör örgütü PKK/YPG/PYD’nin sözde asayiş merkezi olan Tel Abyad terörist unsurlardan temizlendi. Suriye Milli Ordusu flaş bir açıklama yaptı. Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud, “Kuvvetlerimiz Tel Abyad’ı tamamen PKK/PYD’den aldı” açıklamasında bulundu.

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ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI

Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı ise 525 oldu. AA

ABD Amerika Amerika Birleşik Devletleri son dakika
Son güncelleme: 00:17 14.10.2019
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