Son dakika: Alay komutanı görevinden alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Çekmeköy’de meydana gelen ve dört askerimizin şehit olmasına yol açan helikopter kazası ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi” denildi.

“ÇİRKİN VE İNCİTİCİ”

Açıklamada ayrıca “İstanbul'da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak, olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir. ” ifadelerine yer verildi.