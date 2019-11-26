Son dakika: Araçlar sel sularına kapıldı yollar kapandı! Sel esareti…

Antalya’nın Kemer ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan, şiddetli rüzgarla birlikte aralıksız 9,5 saat yağan yağmur nedeniyle evleri su bastı. Bazı araçların yolda kaldığı ilçede, D400 karayoluna kayalar düştü. Evine gitmek isteyen Mahtuz Karasu’nun kullandığı otomobil dere yatağından geçtiği sırada suya kapıldı. Karasu kendi imkanıyla kurtulurken, otomobili ise sabah saatlerinde hurdaya dönmüş halde bulundu.

Antalya ve ilçelerinde dün gece saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden başlayacak rüzgarın, zamanla şiddetini artırarak iç kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dönüşeceği uyarısında bulunmuştu. Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış, bazı yollarda su birikintileri oluşturmasının yanı sıra parklardaki küçük ağaçlarda devrildi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni ise oluşan dev dalgalar dövdü. Boğaçayı'nın taşıdığı alüvyon ve çamurlu suyla sahil şeridi kahverengi bir renge büründü. Dev dalgalar önünde yürüyüşe çıkan vatandaşlar öz çekim yaptı, manzarayı izledi. Sahildeki kıyı bandına yakın olan bazı işletmelerin ahşap bölümlerinin zarar gördüğü görüldü. Dalgalar plajlardaki soyunma kabinleri, işletmelerin çeşitli tesislerine de zarar verdi.

Antalya ve ilçelerine yapılan meteorolojik uyarının ardından, yağış ve şiddetli fırtınayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluştu.

Antalya’nın Kemer ilçesinde bazı bölgeler gece boyu yağan sağanak yağışın etkisiyle sular altında kaldı. Ağva Deresi ve Keçili Çayı taştı, bir otomobil sele kapılırken, çoğu bodrum kat olan bazı evleri su bastı. Su basan evlerdeki aileler pansiyona yerleştirildi.

Marmaris'e yaklaşık 15 km uzaktaki Değirmenyanı Mahallesinde evler ve bahçeler sular altında kaldı. Değirmenyanı'nda mobilya dükkanı olan Bahri Durgun, mağazadaki mallarını kurtarmak için giderken neredeyse canından oluyordu. Dükksnını su bastığını öğrenen Bahri Dursun arabası ile yolda ilerler iken kestirme diye dereye kaçtı. Civarda hazır bulunan belediye ekipleri tarafından ilk müdahale edilen Bahri Durgun kazayı yara almadan atlattı. Aynı mahallede yaşayan başka bir vatandaş aracı ile kaza yapan arabayı çıkarmaya yardım etti.

YAĞIŞLAR SÜRECEK Mİ?

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman çevreleri ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya’nın batı kesimleri ve Afyonkarahisar’ın güney ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına, Batı Akdeniz kıyı kesiminde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı çok bulutlu akşam saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı 16