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Son dakika… Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında flaş başvuru

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında verilen beraat kararına itiraz etti.

20:11 -
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Son dakika… Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında flaş başvuru

Başsavcılık, Ankara 19. Ağırceza Mahkemesi’nin Ekrem Yeter hakkında ‘Başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak’ verdiği beraat kararının bozulması için istinaf mahkemesine başvuruda bulundu.

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Ankara Bülent Arınç son dakika Yeter
Son güncelleme: 20:15 09.11.2019
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