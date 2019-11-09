Son dakika… Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında flaş başvuru

Başsavcılık, Ankara 19. Ağırceza Mahkemesi&#8217;nin Ekrem Yeter hakkında &#8216;Başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak&#8217; verdiği beraat kararının bozulması için istinaf mahkemesine başvuruda bulundu.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERBülent Arınç&#039;ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-arincin-damadi-ekrem-yeter-hakkinda-flas-basvuru-5441126","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-arincin-damadi-ekrem-yeter-hakkinda-flas-basvuru-5441126","pageType":"yazi","pageIdentifier":5441126,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5441126,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-arincin-damadi-ekrem-yeter-hakkinda-flas-basvuru-5441126/","headline":"Son dakika&#8230; Aru0131nu00e7&#8217;u0131n damadu0131 Ekrem Yeter hakku0131nda flau015f bau015fvuru","description":"","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Ankara","B\\u00fclent Ar\\u0131n\\u00e7","son dakika","Yeter"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1573319462,"datePublished":1573319462,"dateModified":1573319741,"info":"{"seo_news":"false"}"});