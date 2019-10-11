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Son Dakika… Bakanlık açıkladı! Bir şehit 3 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekât Bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimizin şehit edildiği, 3 askerimizin de yaralandığı belirtildi.

02:15 -
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Son Dakika… Bakanlık açıkladı! Bir şehit 3 yaralı

Barış Pınarı Harekâtı’nda YPG/PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada; “Barış Pınarı Harekât Bölgesinde 10 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

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Son güncelleme: 02:41 11.10.2019
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