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Son dakika… Binali Yıldırım Uğur Dündar’ı istedi

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayın için tecrübesi nedeniyle Uğur Dündar’ı tercih ettiğini açıkladı. Tarihi program için SÖZCÜ TV de hazır. Programın SÖZCÜ TV'de yayınlanması durumunda tüm kanallara teknik imkan sağlanacak ve bu tarihi anları isteyen tüm kanallar canlı olarak yayınlayabilecek.

Sozcu.com.tr
21:03 -
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Son dakika… Binali Yıldırım Uğur Dündar’ı istedi

İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ‘ortak TV programı yapacak mısınız?' sorusuna ‘Kesin yapacağız’ cevabı veren AKP'li Yıldırım’dan yeni bir açıklama daha geldi. Yıldırım, “Benim tercihim isteyen bütün kanalların yayınlayacağı, bir stüdyodan yayın. Sunucu olarak; Tecrübeli olması nedeniyle; Uğur Dündar” ifadelerini kullandı.

DÜNDAR’DAN AÇIKLAMA

Bu çağrıya sosyal medyadan cevap veren Uğur Dündar ise, “Binali Bey’in dürüstlüğüme duyduğu güvene ve böyle bir sorumluluğu üstlendiğimde adaletin terazisini asla saptırmayacağıma emin olmasına çok teşekkür ederim…” ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ TV’DEN ÇAĞRI

İki adayın merakla beklenen programı için SÖZCÜ TV de hazır. Tarihi program için SÖZCÜ TV’nin ekranı, iki aday için de açık olacak. Tüm Türkiye’nin büyük ilgi duyacağı bu programın SÖZCÜ TV’de yayınlanması durumunda diğer televizyon kanallarına da kolaylık sağlanacak. Programı canlı olarak yayınlamak isteyen kanallara gerekli teknik destek SÖZCÜ TV tarafından sağlanacak.

Son güncelleme: android-time 21:47 07.06.2019
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