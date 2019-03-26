Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a YSK yanıtı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global’de katıldığı özel yayında gazeteci Erdoğan Aktaş’ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, terör örgütüyle CHP’yi bağdaştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’lilere “Biz ağır ifadeler kullanmıyoruz. İftiralar atmanın gereği yok. Ağır ifadeler, suçlamalar tek taraflı geliyor. Alınmıyoruz. Hiçbir suçlamayı hak etmedik. Önce hal esnafını, sonra pazarcıları, esnafın kendilerine oy vermeyenleri, CHP, İYİ Parti’yi terörist ilan ettiler” dedi.

Kılıçdaroğlu, YSK’nın CHP adaylarını onayladığını söyleyerek, “Partideki adayların tamamı CHP’li. CHP’de kayıtlı, savcılıkta, Yargıtay’da kayıtlı. Hepsinin dosyası var. Aday olmadan önce iyi hal kağıdı alıyorlar. Diplomalarını getiriyorlar. YSK seçime girmelerine engel yoktur diye onay veriyor” ifadelerini kullandı.

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