Son dakika… Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti çalışmalarını sürdürmeye devam eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

Karamollaoğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu Saadet Partisi Eğitim Merkezi'nin girişinde karşıladı.

İki isim başbaşa görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti.

“BİRLİKTELİK MÜMKÜN OLMADI”

Burada konuşan Ahmet Davutoğlu “Yeni bir siyasi hareket inşa edeceğimizi açıklamıştık. Önemli bir taslak ortaya çıktı. Kurucular heyetinin ortaya çıkmasından sonra ortaya çıkacak bir niyet. Son iki ayda bir çok kişiyle konuştuk. Çok büyük bir mutluluk ve önemli bir kazanım olarak bütün bunları göz onunda bulundurarak bir liste hazırlayacağız ama bütün bunlar bizi ağzımızdan ifade edilmedikçe gündeme alınmamalı. Yıl sonuna kadar bu süreç tamamlanacak. Takvim işliyor. İnşallah en kısa sürede bu süreci tamamlayacağız. Sayın Karamollaoğlu ile dostluğumuz geçmişe dayanır. Hepimizin özele koruması gereken insani ilişkilerdir, sayın Babacan’la da biz her şeyden önce dostuz, isterdik ki hep beraber olalım ama bu mümkün olmadı. Bizim için kendi partimizin sağlıklı oluşması tek hedeftir. Her türlü görüşe açığız.” dedi.

‘YENİ PARTİYE İHTİYAÇ YOK’ DEMİŞTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarıyla ilgili duyumlar geldiğini belirterek “Yeni bir partiye ihtiyaç yok. Siyaseti Saadet Partisi'nde yapabilirler” demişti.