Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Ekrem İmamoğlu açıklama yapıyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu, gündeme dair açıklama yapıyor... Oy sayımlarıyla ilgili son verileri paylaşan İmamoğlu aradaki farkın 16 bin 380 olduğunu söyledi.

17:04 -
Haberler Gündem
Son güncelleme: android-time 17:07 07.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more