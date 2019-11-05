Son dakika… Erdoğan’dan Trump’a soru işareti Arınç’a tepki!

Erdoğan, ABD ile yaşanan F-35 savaş uçağı krizi için de “Çözülmezse gereken adımları atarız” yorumunda bulundu.

ARINÇ’A DA SERT TEPKİ!

Cumhurbaşkanı “KHK faciadır” ifadesiyle gündeme gelen Bülent Arınç için ise “KHK ile ilgili ‘facia’ ifadesini kullanmasını esefle karşıladım” dedi.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Kemal Öztürk’ün sorularını cevaplayan Bülent Arınç, “KHK bir faciadır. Katıldığım televizyon programlarında KHK'ya dikkat çekmek için Yüksek İstişare Kurulu (YİK) maaşımın yarısını öğrencilere burs olarak, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğimi söylemiştim. Çok eleştirildim fakat ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek istedim” demişti.

Arınç, “Bu felaketi yaşayan insanlara acıyorum ve onlara merhamet ediyorum ve onlardan özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen, daire başkanlığından ihraç edilen bir kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş başka bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Kırıkkale’den yumurta getirip kapı kapı dolaştıran bir genel müdür yardımcısı gördükçe ben felaket görüyorum. Bir benzinliğe gittiğim zaman bir Danıştay üyesinin pompa tuttuğunu gördüğümde acı duyuyorum” sözlerini kaydetmişti.