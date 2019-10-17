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Son Dakika… Erdoğan’dan Trump’a sosyal medyadan cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajına verdiği yanıtta, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim" ifadelerine yer verdi.

23:49 -
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Son Dakika… Erdoğan’dan Trump’a sosyal medyadan cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki görüşmenin ardından ABD Başkanı Trump’ın Twiiter’dan verdiği mesajı yanıtladı. Trump’ın “Türkiye’den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak” şeklindeki açıklamasını yanıtlayan Erdoğan, mesajında şu ifadelere verdi:

“Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim.”

DHA

 

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Son güncelleme: 23:52 17.10.2019
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