Son dakika: Erdoğan’dan Yavaş’a ‘bedel öder’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan, Yeni Zelanda’daki terör saldırısına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

“50 Müslüman orada şehit ediliyor, bunların cezası, azami 15 yıl olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kabul edilebilir mi? Bu olayda Avrupa’nın sesi çıktı mı? Hayır. Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor.”

Erdoğan, TSK ve ÖSO’nun Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’i terör örgütü YPG/PKK’nın işgalinden kurtarmasının üzerinden bir yıl geçtiğinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

“Afrin’in gerçekten zaferini yazan Mehmetçiklerimize şahsım, milletim adına, en üst takımdan en alta kadar hepsine şükranlarımı ifade ediyorum. Bu millet onlarla beraber daha çok zaferler yazacaktır. Afrin’den ve Cerablus’tan yarma harekatımızı gerçekleştirmemiş olsaydık, güneyimiz tamamen teröristler tarafından işgal edilmiş olacaktı.”

“FATURASI AĞIR OLUR”

Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılması talebine ilişkin, “Orada mesela bir sergi yapıldı, orada Kur’an tilaveti de yaptık. Belli bir bölümünde şu anda namaz da kılınıyor. Bunları da aşmak bizim için sorun değil aşarız ama getirisi, götürüsü nedir? Bunu da burada açıklamam doğru olmaz. Bunun bir götürüsü var. O, bizim için faturası çok daha ağırdır. Unutmayalım dünyanın çok çeşit ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Acaba bunu söyleyenler, bu camilerin başına ne gelir, bunu düşünüyor mu?” değerlendirmesinde bulundu.

MANSUR YAVAŞ BEDEL ÖDER AÇIKLAMASI



Erdoğan, Millet İttifakı’nın Ankara adayı Mansur Yavaş için “Seçimlere girebilse dahi, seçimden sonra bunun bedelini kendisi ödeyeceği gibi bedelini Ankaralılara da ödetme durumuna düşürür” dedi.