Son dakika… Eren Erdem’in tahliyesine karar verildi

Kapatılan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 17-25 Aralık sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, Erdem'in, 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' ve 'gizliliğin ihlali' suçlarından 19 yıla kadar hapsini istedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 11 sanıklı davada Eren Erdem, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada, biri tutuklu 4 sanık daha hazır bulundu. Aralarında oyuncu Levent Üzümcü ile yazar İhsan Eliaçık’ın da bulunduğu 6 kişi “tanık” olarak dinlendi.

LEVENT ÜZÜMCÜ: EREN ERDEM’İN TALEBİYLE GAZETEDE YAZMAYA BAŞLADIM

Levent Üzümcü, Karşı Gazetesi’nin kurulma aşamasında davanın sanıklarından Eren Erdem’in kendisini aradığını ve görüşmek istediğini anlatarak şunları söyledi; “Gazetede köşe yazarlığı yapıp yapamayacağımı sordu. ‘Tamam’ dedim. Gazetenin varlığından bitimine kadar yazdım. Haftada 3 gün gazetede yazdım. Bu gazetede yazdıklarımı da ‘Boyun Eğme’ isimli kitabımda topladım. Ben tiyatro oyuncusuyum. Sanat, sanata uygulanan sansür, küresel ısınma, insan, doğayla barışık insan üzerine yazılar yazdım. Gazetede yazdığım süre boyunca yazılarıma müdahale edilmedi”

ÜZÜMCÜ: İNTERNETE GİRDİM, FETÖ İLE FOTOĞRAFINI GÖRMEDİM

Daha sonra Eren Erdem, Üzümcü’ye, ‘FETÖ’yü desteklediğime şahit oldun mu?’ diye sordu. Üzümcü, “İnternete girdim senin FETÖ ile fotoğrafın yoktu” cevabını verdi. Gazetede her türlü siyasi görüşten insan olduğunu ifade eden Üzümcü, gazetenin maddi yetersizlikler nedeniyle kapandığını belirterek, ‘Eren Erdem, evine haram lokma sokmayan onurlu bir insandır’ diye konuştu.

ELİAÇIK: AĞAOĞLU’NUN REKLAMINI GÖRÜNCE GAZETEDE YAZMAYI BIRAKTIM

Tanık olarak dinlenen yazar İhsan Eliaçık da, Eren Erdem ve Turan Ababey’in teklifte bulunması üzerine gazetede haftada bir gün yazdığını anlattı. Eliaçık; “Benim gazetede 4 tane yazım çıktı. Yazılarıma müdahale edilmedi. Ali Ağaoğlu’nun inşaat reklamını görünce ben de ‘Bu gazetede yazmam’ dedim ve bıraktım. Kendileriyle de bir daha görüşmem olmadı” dedi. Eliaçık, Eren Erdem’in FETÖ ile ilişkisi olmadığını sözlerine ekledi.

ESASA İLİŞKİN MÜTALAA AÇIKLANDI: EREN ERDEM’İN 19 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıklar Değer Özergün, Ufuk Emin Köroğlu, Mehmet Aydoğmuş, Murat Kazancı ve Emrah Direk’in firari olmaları nedeniyle dosyalarının ayrılması talep edildi. Eren Erdem’in “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” ve gizli tanığı deşifre etmek suretiyle “Gizliliğin ihlali” suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edildi. Savcı, ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek” suçundan ise, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Erdem’in beraatini istedi. Sanıklar Emre Erciş ve Onur Kala’nın farklı suçlardan değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları istendi. Turan Ababey, Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir’in ise ‘örgüte üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım etme’ suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

EREN ERDEM: KİMSE ‘ŞUNU YAPTI’ DİYEMEMİŞTİR

Mütalaanın ardından söz alan Eren Erdem, “İki celsede de mahkeme dosyasına terör örgütüne yardım ettiğime dair kanıt olmadığı ortadadır. Deliller tamamlanmıştır. Eylem yoktur. İddia vardır. Kanıt, belge yoktur. Kimse, ‘Şunu yaptı’ diyememiştir. Özgürlüğümü talep ediyorum. 7 aydır tutukluyum. Tutuksuz olarak esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

EREN ERDEM’İN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti; delil durumu, yargılamanın geldiği aşama, tutuklulukta geçirdiği süre, sanık tarafından karartılacak delilin bulunmaması gerekçeleriyle Eren Erdem’in tahliyesine karar verdi. Yurtdışına çıkış yasağı ve haftada iki gün polis karakoluna imza atma kararı veren mahkeme heyeti, sanık Onur Kala’nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 1 Mart’a ertelendi.

“ERDEM’İ FETÖ İLE İLİŞKİLENDİRMEK HUKUK VE AKIL DIŞIDIR”

Duruşma çıkışı CHP’li milletvekilleri basın açıklaması yaptı. Adliye önünde konuşan CHP Milletvekili Muharrem Erkek, “Kurguya dayalı iddialar, siyasi davalar kumpas davaları bir gün gelir mutlaka çöker. Türkiye'nin mücadelesi demokrasi, hukukun üstünlüğü, hak hukuk adalet mücadelesidir. Suçsuz bir insanın cezaevinde bulunması kadar ağır bir durum yoktur. Biz her zaman şunu diyoruz; Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız yargıya, cesur hakimlere, savcılara ihtiyacı var. Hukuk yoksa, özgürlük yoksa hiçbir şeyin olmasın mümkün değildir. Bu tutuklama kararı haksızdı, hukuksuzdu, kurguya dayalı iddialara dayanmaktaydı. Bugün verilen karar dosya içeriğine hakkaniyete uygun bir karardır. Umarım dosya içeriğine uygun bir karar da verilir. Eren Erdem'in FETÖ ile ilişkilendirmek hukuk dışı, akıl dışı ve vicdan dışıdır” diye konuştu.

“ALLAH KİMSENİN BAŞINA YALAN DOLANLA HAPİSLİK VERMESİN”

Baba Hasan Eren de, “Oğluma milletvekillerinin kefil olduğu gibi kefilim. Yaşam biçimimizde devlete karşı işlenecek suçlar asla ve asla olmaz. Eren Erdem'e yayın kuruluşları kendini anlatma şansı vermediklerinden suçlamalara maruz kaldı. Bazı ithamlar doğru değildi, yargıda bu kararı verdi zaten. Bize destek veren herkese teşekkür ederim. Allah Kimsenin başına yalan dolanla hapislikler vermesin” ifadesini kullandı.