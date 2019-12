Son dakika… FETÖ mağduru Üçok’tan SÖZCÜ isyanı

FETÖ’nün darbe yapabilecek güce ulaştığını söyleyen ilk isim olan ve Balyoz kumpasında hapiste yatan Emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Türk basın tarihine “kara leke” olarak geçen Sözcü cezalarını değerlendirdi.

Üçok, “Yaklaşık 10 yıldır, hapiste olduğum zamanlar da dahil olmak üzere her platformda FETÖ ile mücadele ettim ve edenlere destek oldum. O nedenle kimlerin FETÖ ile mücadele ettiğini, kimlerin FETÖ'ne destek verdiğini çok iyi bilirim” derken, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

* FETÖ ile mücadeleye 15 Temmuz'dan ya da 17-25 Aralık sonrasında başlamadım. 2009 yalında Hava Kuvvetleri Başsavcısı olarak TSK içerisindeki FETÖ yapılanmasına ilişkin ilk defa yapılan soruşturmayı başlattığım o günden bu yana mücadeleye devam ediyorum.

* Yaklaşık 10 yıldır, hapiste olduğum zamanlar da dahil olmak üzere her platformda FETÖ ile mücadele ettim ve edenlere destek oldum. O nedenle kimlerin FETÖ ile mücadele ettiğini, kimlerin FETÖ'ne destek verdiğini çok iyi bilirim.

SÖZCÜ BİZİM YANIMIZDAYDI

* Bizler, FETÖ'nün Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk gibi kumpas davaları ile zindanlara atıldığımızda kimlerin sevinç naraları attığını, kimlerin yanımızda olduğunu çok iyi biliriz. Bugün FETÖ ile mücadelenin sözde bayraktarlığını yapanların FETÖ'ye ve terörist başı Fetullah Gülen'e övgüler düzdüğü zamanlarda, Sözcü gazetesi ve yazarlarının bizim yanımızda, kumpasların kurgulayıcısı, CIA uşağı Gülen ve FETÖ ile nasıl mücadele ettiğini de en iyi biz biliriz.

* Komutanlarımız ve silah arkadaşlarımız bizimle konuşmaya dahi korkarak, bizi terk edip bizden uzaklaştıklarında, Sözcü gazetesinin ve yazarlarının FETÖ'ye karşı bizim yanımızda yer almalarını da unutmadık.

* Şimdi ise, FETÖ'nün elebaşları ile yüzlerce telefon görüşmesi olan, FETÖ'nün kurduğu neredeyse tüm derneklerin üst düzey yöneticisi ve TSK'nın kahraman askerleri zindanlara atılıp tasfiye edilirken, ‘Türkiye bağırsaklarını temizliyor’ diyen malum zatın damadı beraat ederken, Sözcü yazarlarına hapis cezası vereceksin.

İÇİ BOŞ SÖZDE FETÖ MÜCADELESİ

* Terörist başı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya yüz binler yatıran, FETÖ'nün medya yapılanmasının amiral gemisi Zaman gazetesinin sahibi zengin zat hakkında soruşturma dahi açılmazken, Sözcü gazetesinin sahibine kırmızı bülten çıkarıp, yazarlarına hapis cezası vereceksin ve sonra da bunun adına FETÖ ile mücadele diyeceksin.

* Ömrünün beş yılını FETÖ ile mücadele ettiği için hapiste geçiren, en az 10 yıldır her an ve her yerde FETÖ ile mücadele eden ve FETÖ ile mücadele eden başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, kolluk kuvvetlerine, tüm hakim ve savcılara sonuna kadar destek veren ben Ahmet Zeki Üçok, Sözcü gazetesi ve yazarlarını FETÖ'cü ilan edip Zaman gazetesinin sahibine soruşturma dahi açmayan, FETÖ ile mücadeleye en büyük zararı veren bu çarpık ve içi boş sözde FETÖ mücadelesinin içerisinde yer almayacağım.

* Bugüne kadar özveriyle yaptıkları FETÖ ile mücadeleye büyük zarar veren, sadece ve sadece FETÖ'nün işine yarayan bu ve benzeri yanlış uygulamalardan, değerli hakim ve savcılarımızın da en kısa zamanda dönmelerini tavsiye ederim.