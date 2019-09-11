Son dakika haberi… PKK’ya darbe üstüne darbe!

İçişleri Bakanlığı, Muş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş merkez Şenyayla kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

2 PKK’LI DA HAKKARİ’DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri Çukurca’da düzenlenen operasyonda 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hakkâri Çukurca’da icra edilen operasyonlarda 1’i yaralı olmak üzere 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” denildi.